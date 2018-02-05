今天早盘大盘惯性下挫，盘中地点3406点，比起上周五积极的一点是没有再跌至3400点整数阵地之下，3406点低点形成后，指数反击向上，一度冲上了3450点上方，盘中高点3459点，受阻3450点上方阻力而回落下探。本周作为上周暴跌之后的修复第一周，盘中大盘的起伏走势属于正常的修复状况，即便是人感冒初愈都会有慢慢修复的过程，大盘同样如此，所以要多些耐心去应对这种修复过程中的震荡反复走势，继续看好收复3490点反击目标和3500点整数关口。









热点概念方面，今天早盘两市冲在前面的是赛马概念，因企鹅入股利好提振而涨停的海澜之家带动了所属概念的上涨，从阿里概念到企鹅概念和360概念，国内互联网巨头已逐步加大了自身在A股市场的触角，作为国内互联网的龙头优质企业，360已先借壳回归，其他互联网巨头会否有同样的举措也令人期待，即使不一定借壳回归上市，但入股投资已能让投资者有所兴奋，兴奋点在于又有新热点可以跟进炒作了。









今天早盘护盘的权重板块则主要是银行和煤炭，特别是银行内部的中小银行在次新股成都银行的带动之下早盘集体上飚，银行板块在上周大盘的暴跌中并未暴跌，依旧是获得了稳稳的三连阳，朋友们可以不理解，也可以不屑，但绩优股仍旧是2018年行情主角的现实并不会改变，狙击和布局绩优股，用战绩去回击才是最有理智的举动。











