1月29日早盘盘前博文《本周大盘盘中起伏将有所加剧》中老万研判——“在本周行情中，短线操作的投资者朋友务必要逢高择机落袋为安，特别是接近3600点整数关口时，更应当及时的见好就收，等待盘中的回踩低位再进行二次低吸布局。”，1月29日当天大盘在3587点新高上演高位跳水秀，仅仅一周时间就把大盘在1月16日起的进攻成果全然吞噬，周跌幅2.70%，周K线是长阴线，几乎一阴吞三阳，足以看出上周暴跌砸盘的惨烈。









点位上看，上周一3587点高台跳水的急跌走势直至上周五的3388点才止跌，下跌了199点，差一点就200点整数。在3388点杀跌低点确立后，大盘终究是依靠市场的自救而启动探底回升的拉升动作，收复了3400点整数关口和3450点，收盘报收3462点，上周五的探底回升动作预示着本周大盘将再度向上反击，老万研判的3490点反击目标将被攻克，继而向上收复3500点。









虽然上周的暴跌急且快，但如此惨烈的急跌却并未改变大盘已经转多的趋势，只是经历了上周的走势更让投资者朋友看出蓝筹局部行情的本质，尤其是在中小创断崖般惨跌的同时，上证50却是逆势飘红，说明绩优股在2018年仍是主角，在大盘大涨时是主角，在大盘大跌时依然是，后市行情也还是，因此，在2018年操作务必还是要有绩优股的仓位布局。











