本周是2018年开始以来最为刺激最为惊心动魄的一周，有新高，也有暴跌，有闪崩，也有闪击，简直比电视剧里的闪婚闪离剧情还狗血，本周大盘行情让投资者朋友又忆起2015年牛市爆破后暴跌的苦，忆苦思甜，忆完苦了，甜又该如何思呢？老万认为，甜在于大盘即便是遭遇了本周的闪崩也不会改变已经转多的事实和趋势，本周的行情走势更是在提醒朋友们，无论是怎样趋势向好的行情，都不能少了应有的谨慎态度，可以多些乐观却不能缺少谨慎。









这是老万在博客首页中提示大家的一句话——“在金融市场搏杀，务必做到胜不骄败不馁，永远都要有一颗敬畏市场的心，得其所利，必虑其所害；乐其所成，必顾其所败，务必注意适可而止，尽量做到见好就收。”，大盘蓝筹一路上涨了那么多，回吐是必然的，大盘2018年以来就一直逼空进攻，回调也是必然的，从来都没有只涨不跌的行情，只是在应对下跌时，我们应该采取怎样的态度和行动，老万认为，需具有理性非恐慌的态度和自主不跟风的行动。









在本周之前，老万已多次提示在大盘指数接近老万所研判的3600点目标时要多小心谨慎，适宜逢高落袋为安，见好就收腾出低吸的仓位，虽然老万猜到了下跌的开头，没有猜到下跌的结局是如此惨烈，又一次出现了踩踏式暴跌，甚至可以媲美熔断时的踩踏式暴跌，在本周结束之后，我们应该具有吃一堑长一智的收获，虽然代价惨痛，但是这并不是新价值牛市征程的结束，本周的暴跌剧情终将成为新价值牛市征程中的一个小插曲，而不是休止符，多头主力的进攻脚步还将继续，本次自救反击目标3490点还未完成，3600点目标还未完成，3800点目标还未完成，前进！前进！前进进！











