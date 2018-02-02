昨天收盘博文《目前最大利空是市场恐慌情绪》中老万研判——“本周连续的下挫固然有大盘高位阻力压制、大权重高位回调等主因的影响，而放大这些利空因素的负能量影响的恰恰还是市场本身的恐慌情绪，“人心散了，队伍就不好带了”，当年电影《天下无贼》里黎叔的这句台词依然响彻着耳边，技术层面的利空导致大盘技术指数支撑的破位，而心里层面的恐慌情绪却会无限放大利空的冲击威力，这种威力不仅冲击大盘指数的走势，更会直接导致个股出现踩踏式的抛售，这才是投资者最受伤之处，所以，短线大盘要确认止跌，最终还是要市场自身缓解恐慌情绪并启动自救动作。”，老万研判的MA30技术支撑在恐慌惯性之下在今天早盘跌破，指数继续向下寻求支撑，所幸在MA60上方止跌并启动了自救动作。









从点位上看，今天早盘大盘在跌破了MA30支撑后跌破了3400点整数关口，盘中低点是在跌破3400点后形成，低点3388点，这个新低似乎发挥了“三八红旗手”的带动作用，多头在这个低点启动了自救动作，指数收复3400点失地，冲上了3440点上方。









老万在今天早盘盘前博文《多头自救反击目标3490点》中提出观点——“在技术层面上看，多头主力自救反击的首个目标是3490点，在本周高位出局的短线仓位可在今天指数在盘中回踩至MA30支撑上下的点位进行低吸狙击，狙击的主线仍旧是老万近期持续提示关注的MSCI概念股，在经历了本周快速的杀跌洗礼，目前所要做的就是停止继续恐慌，这才是自救和大盘止跌的前提，大盘下跌不可怕，主力割韭菜也不可怕，最可怕的还是韭菜之间的互割，在恐慌情绪的负能量之下，散户投资者朋友争先出逃，这种非理性的抛售必然会造成个股踩踏的下跌，最终互伤的是散户投资者本身。”，老万对启动自救动作的发起地支撑没有研判对，没有在MA30，而是在MA60，打脸了老万，但老万这次乐意被打脸，最重要的还是市场终究是自救了，自救才是击退闪崩恐慌最有力方式，尤其是中小创的自救更加迫切，早盘中小创的低位反击响应了迫切的自救需求，理性应对，就不会再酿成因为恐惧而相互踩踏出逃的闪崩暴跌局面。











