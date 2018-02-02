多头自救反击目标3490点 (2018-02-02 07:30:00)

本周一大盘在3587点新高引发高位的急跌跳水，截止到昨天，指数已跌破3500点和3450点两个重要支撑，昨天杀跌低点3424点，这个低点接近日K线的MA30支撑，MA30支撑一旦破位，意味着3400点整数关口将拉响空袭警报，今天周五的大盘走势尤为关键，关键之处是在于多头主力再退守的话，将失去行情的主导权，所以，老万认为，今天多头主力在将以MA30支撑位依托发起自救反击，昨天尾盘的小幅翘尾动作已经释放了自救的信号。









在技术层面上看，多头主力自救反击的首个目标是3490点，在本周高位出局的短线仓位可在今天指数在盘中回踩至MA30支撑上下的点位进行低吸狙击，狙击的主线仍旧是老万近期持续提示关注的MSCI概念股，在经历了本周快速的杀跌洗礼，目前所要做的就是停止继续恐慌，这才是自救和大盘止跌的前提，大盘下跌不可怕，主力割韭菜也不可怕，最可怕的还是韭菜之间的互割，在恐慌情绪的负能量之下，散户投资者朋友争先出逃，这种非理性的抛售必然会造成个股踩踏的下跌，最终互伤的是散户投资者本身。











