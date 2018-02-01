本周大盘的走势对老万来说是一种“我猜到了开头，却没有猜到结局”的无奈，这句话源自于周星驰电影《大话西游》中紫霞仙子的一句台词——“我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色的云彩来娶我，我猜中了开头，可是我猜不着这结局”，在1月26日上周五早盘盘前博文《接近完成3600点目标时需小心谨慎》中老万已经提示在接近3600点时要小心谨慎——“目前地产和银行板块都具有继续回踩休整的需求，故此，在大盘即将完成3600点目标的时刻要多几分应有的谨慎态度。”，1月29日大盘指数的新高3487点，已经相当接近3600点整数关口，正是这个3487点新高引发了本周大盘的高台跳水和急速下跌的状况。









1月29日当日的早盘盘前博文《本周大盘盘中起伏将有所加剧》中老万也明确提示在密集阻力区阻挡之下本周要先逢高出局——“既然短线大盘的继续上行已经面临着山大的压力，那么，短线的操作上就应当引起重视和谨慎，2015年最后一根周阴线并不是那么容易能搞定，2015年11月初至12月形成的震荡箱体密集阻力区也不是那么容易说攻破就攻破，故此，老万认为，在本周行情中，短线操作的投资者朋友务必要逢高择机落袋为安，特别是接近3600点整数关口时，更应当及时的见好就收”，1月29日暴跌长阴，1月30日继续杀跌，1月31日假阳十字星，今天2月1日本周的第四个交易日，大盘演绎了2018年的第二个黑周四，只是这个黑周四对比1月25日的黑周四更加黑。









本周连续的下挫固然有大盘高位阻力压制、大权重高位回调等主因的影响，而放大这些利空因素的负能量影响的恰恰还是市场本身的恐慌情绪，“人心散了，队伍就不好带了”，当年电影《天下无贼》里黎叔的这句台词依然响彻着耳边，技术层面的利空导致大盘技术指数支撑的破位，而心里层面的恐慌情绪却会无限放大利空的冲击威力，这种威力不仅冲击大盘指数的走势，更会直接导致个股出现踩踏式的抛售，这才是投资者最受伤之处，所以，短线大盘要确认止跌，最终还是要市场自身缓解恐慌情绪并启动自救动作。











