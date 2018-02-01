本周以来的大盘急跌行情类似于2017年11月23日黑周四暴跌砸盘后引发的惯性恐慌下跌，因为市场的恐慌情绪而导致大量的恐慌抛售盘的出现，进而放大甚至剧增了大盘的下跌幅度，以致于大盘技术层面的防守支撑连续跌破，3500点整数关口跌破，今天早盘3450点支撑也跌破，足以看出恐慌情绪的杀伤力，在老万看来，目前市场最大的利空负能量还是市场自身的恐慌情绪。









1月29日早盘盘前博文《本周大盘盘中起伏将有所加剧》中老万研判——“既然短线大盘的继续上行已经面临着山大的压力，那么，短线的操作上就应当引起重视和谨慎，2015年最后一根周阴线并不是那么容易能搞定，2015年11月初至12月形成的震荡箱体密集阻力区也不是那么容易说攻破就攻破，故此，老万认为，在本周行情中，短线操作的投资者朋友务必要逢高择机落袋为安，特别是接近3600点整数关口时，更应当及时的见好就收”，老万预感到了本周大盘将有高位下跌回调的情况，但大盘再现铡刀式的暴跌砸盘是老万始料未及的，技术层面的密集阻力区叠加了心理层面的恐慌情绪，双重打击使得大盘指数犹如连续遭受重拳击打一般，形成了直接KO的局面，所幸早盘指数在杀跌至3436点低点后有所缓和，但君子不立危墙之下，短线暂时高挂免战牌。











