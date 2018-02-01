加载中…
正文 字体大小：

短线急跌并未改变大盘转多趋势

(2018-02-01 07:30:00)
标签：

方便阅读请收藏博客

互动交流请发纸条

认同老万请加关注

 分类： 老万聊股
2018年1月行情以假阳十字星收官，1月的最后三个交易日大盘上演了快速的急跌剧情，但并没有影响1月以5.25%的月涨幅收阳的大局，以中阳线终止了大盘月线的四连阴，这就是积极的一面，尽管1月29日大盘在3587点新高而引发短线的快速跳水，却依然没有改变大盘已经转多的事实，今天是2月1日，2月的第一个交易日，在经历了短线的快速杀跌洗礼之后，今天大盘将延续昨天尾盘的反击势头。


比起大盘的假阳惯性回踩，昨天深市三大指数的下跌可谓是惨烈，都是三连阴，中小板指更是下跌破位了，深市三个市场跌停个股过百只，足以看出惨烈程度，在大盘股上涨的时候，中小创个股并未享受上涨的快乐，大盘股调整时，反而中小创个股跟随下跌，而且跌得更暴力，如此分化的走势再度表明大盘的行情依然是属于大盘股和绩优股的局部行情，因此，短线低吸的方向仍是集中在MSCI概念股中的大盘股和绩优股，这是近期老万多次强调的低吸路线。



我的更多文章：

喜欢

0

阅读 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报
已投稿到：
排行榜
  

新浪BLOG意见反馈留言板　不良信息反馈　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2017 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有