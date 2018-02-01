短线急跌并未改变大盘转多趋势 (2018-02-01 07:30:00)

2018年1月行情以假阳十字星收官，1月的最后三个交易日大盘上演了快速的急跌剧情，但并没有影响1月以5.25%的月涨幅收阳的大局，以中阳线终止了大盘月线的四连阴，这就是积极的一面，尽管1月29日大盘在3587点新高而引发短线的快速跳水，却依然没有改变大盘已经转多的事实，今天是2月1日，2月的第一个交易日，在经历了短线的快速杀跌洗礼之后，今天大盘将延续昨天尾盘的反击势头。









比起大盘的假阳惯性回踩，昨天深市三大指数的下跌可谓是惨烈，都是三连阴，中小板指更是下跌破位了，深市三个市场跌停个股过百只，足以看出惨烈程度，在大盘股上涨的时候，中小创个股并未享受上涨的快乐，大盘股调整时，反而中小创个股跟随下跌，而且跌得更暴力，如此分化的走势再度表明大盘的行情依然是属于大盘股和绩优股的局部行情，因此，短线低吸的方向仍是集中在MSCI概念股中的大盘股和绩优股，这是近期老万多次强调的低吸路线。











