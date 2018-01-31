大盘高位挖坑曝主力重磅意图 (2018-01-31 15:00:00)

老万在1月29日早盘盘前博文《本周大盘盘中起伏将有所加剧》中明确提出风险——“既然短线大盘的继续上行已经面临着山大的压力，那么，短线的操作上就应当引起重视和谨慎，2015年最后一根周阴线并不是那么容易能搞定，2015年11月初至12月形成的震荡箱体密集阻力区也不是那么容易说攻破就攻破，故此，老万认为，在本周行情中，短线操作的投资者朋友务必要逢高择机落袋为安，特别是接近3600点整数关口时，更应当及时的见好就收，等待盘中的回踩低位再进行二次低吸布局。”，本周大盘走势应验老万研判，本周一1月29日当天大盘演绎2018年的第一根暴跌长阴剧情，1月30日继续连阴，导致2018年第一个连阴形成。









今天是1月31日，2018年1月的收官交易日，今天大盘的走势相对比前两日的两连阴来说则是较为起伏，在早盘指数杀跌至3454点低点后反击向上并翻红，午盘又震荡潜绿，如此反复，这是因为在3450点以下是多头收复失地之后转多而形成的强支撑带，既然是经过千辛万苦才收复的失地，就不会轻易易手，在3454点低点后权重的护盘就是多头防守的表现，也释放了在3450点支撑带位置启动防守反击动作的信号。









点位上看，今天的低点3454点相当接近1月18日的低点3448点，也就是说，上周大盘的进攻成果已经被本周三个交易日的高位挖坑急跌所吞噬，为什么在大盘气势如虹进攻的时候，主力要来这么一出高位挖坑的剧情？老万认为，这仍旧是出于主力洗盘吸筹的目的，连续的逼空进攻必然要耗费大量的进攻弹药，那么，要再补足低价筹码只能通过急杀跌的快速洗盘方式来完成，说白了，在大盘转多趋势确定的情况下，短线指数的急跌砸盘都是基于主力的诱空吸筹的意图，短线操作在高位遵循老万之前的提示出局的朋友可以在3450点上下位置低吸绩优的MSCI概念股，难得的短线抄底良机不可白白错失。











