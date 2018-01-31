老万在1月26日上周五早盘盘前博文《接近完成3600点目标时需小心谨慎》中研判地产和银行板块有继续回踩需求——“目前地产和银行板块都具有继续回踩休整的需求，故此，在大盘即将完成3600点目标的时刻要多几分应有的谨慎态度。”，1月29日01月30日地产板块和银行板块两连阴回调，这两大权重板块的回调直接导致了大盘的高位回调，1月29日暴跌长阴，1月30日中阴下跌，确立了2018年的第一次连阴走势。









地产板块的走势方面，昨天地产下跌2.31%，今天早盘下跌至1927点后止跌企稳并反击，反击目标在1992-2032点区间，也就是说，地产板块的反击将收复两连阴失地；银行板块方面，昨天下跌2.00%，今天早盘银行板块惯性下挫至低点2075点后止跌反击，银行板块的止跌反击目标则是2128-2148点。









今天早盘指数同样是惯性下跌，跌破了日K线MA13支撑，跌至3459点低点后止跌反击，这是MA21支撑的位置，也是多头短线强支撑区，意味着多头主力会在这里组织强势的防守反击动作，早盘指数在3459点低点后的反击动作正是基于强支撑区的技术作用，换言之，在大盘经过短线的急跌洗盘之后，在这个位置抄底是绝佳良机，抄底方向继续锁定MSCI概念股。











