2018年1月收官战能否红盘收官 (2018-01-31 07:30:00)

老万在1月26日上周五早盘盘前博文《接近完成3600点目标时需小心谨慎》中研判地产和银行板块有继续回踩需求——“目前地产和银行板块都具有继续回踩休整的需求，故此，在大盘即将完成3600点目标的时刻要多几分应有的谨慎态度。”，1月29日01月30日地产板块和银行板块两连阴回调，这两大权重板块的回调直接导致了大盘的高位回调，1月29日暴跌长阴，1月30日中阴下跌，确立了2018年的第一次连阴走势。









既然短线地产和银行板块的涨跌直接影响了大盘的涨跌，那么，我们展开来看地产和银行板块在各自两连阴之后将何去何从，首先，地产板块的走势方面，昨天地产下跌2.31%，盘中在低点1977点止跌企稳并反击，收盘收报1948点，止跌企稳之后的反击目标在1992-2032点区间，也就是说，地产板块的反击将收复两连阴失地；银行板块方面，昨天下跌2.00%，盘中低点2080点，收盘报收2123点，银行板块的止跌反击目标则是2128-2148点，几近达到两连阴的全部失地。









研判了地产和银行的反击目标，接下来是大盘指数在短线回调之后即将反击的目标，昨天收盘博文《大盘连阴回调是真跌还是假摔》中老万研判——“点位上看，今天大盘盘中低点3484点，这是在日K线MA13支撑下方的低点，短线大盘会否继续下探的关键则在于MA13支撑的有效性，明天行情要继续观察MA13支撑是否会跌破。短线的回调看似来势汹汹，但是这种回调并没有改变已经转多的大势，老万仍看好大盘的反击目标3552点。”，今天是2018年1月的收官之战，今天大盘将惯性考验日K线MA13的支撑有效性，也就是说，MA13支撑的得失将直接决定今天能否红盘收官，而在确认支撑有效后大盘指数的反击目标则是在3552点，这是重启3600点目标攻势的关键。











