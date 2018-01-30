1月29日早盘盘前博文《本周大盘盘中起伏将有所加剧》中老万研判——“既然短线大盘的继续上行已经面临着山大的压力，那么，短线的操作上就应当引起重视和谨慎，2015年最后一根周阴线并不是那么容易能搞定，2015年11月初至12月形成的震荡箱体密集阻力区也不是那么容易说攻破就攻破，故此，老万认为，在本周行情中，短线操作的投资者朋友务必要逢高择机落袋为安，特别是接近3600点整数关口时，更应当及时的见好就收，等待盘中的回踩低位再进行二次低吸布局。”，昨天大盘应验了老万的研判，在3587点新高后急跌下探，演绎了2018年的第一个长阴暴跌剧情，今天下跌继续，2018年第一个两连阴形成。









两连阴已经形成，那么，大盘的连阴回调是何性质？究竟是进攻终结的真跌还是主力刻意洗盘的假摔？老万认为，大盘的连阴回调是主力刻意洗盘的假摔动作。从做空动能上看，昨天和今天大盘连阴下跌的主要做空动能源自于银行和地产这两大权重板块的连续回调，在连续的进攻之后，银行和地产板块都具有回踩休整的技术需求，这并非坏事，在短线的回调休整后，银行和地产仍将震荡上攻，也会再带领大盘震荡上攻。









点位上看，今天大盘盘中低点3484点，这是在日K线MA13支撑下方的低点，短线大盘会否继续下探的关键则在于MA13支撑的有效性，明天行情要继续观察MA13支撑是否会跌破。短线的回调看似来势汹汹，但是这种回调并没有改变已经转多的大势，老万仍看好大盘的反击目标3552点。











