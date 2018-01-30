今天早盘大盘延续昨天的回调惯性，冲击3500点整数关口支撑，并在早盘末段跌至3500点之下，在经历了一轮强势的逼空攻势之后，昨天的暴跌和今天早盘的惯性下探是2018年开年以来第一次称得上有幅度的回调走势，这是一次良性的回调走势，是主力洗盘补足筹码的动作，也是为了蓄力新一轮进攻的酝酿阶段，并不是多头进攻的终结。









老万在1月26日上周五早盘收盘博文《今天逢高出局腾出低吸仓位》中已先提示在午盘逢高获利了结——“大盘在短线的震荡休整后仍将完成老万研判的第一目标3600点，在实现了这个目标之后则需要开始谨慎前行，因为第二目标3800点的实现在周期上会有所延长，而且难度也会比2018年年开年以来大盘的持续逼空攻势要大，所以老万提前研判并提示朋友们该开始步步为营，且行且珍惜了，短线仓位在午盘可逢高获利了结，见好就收腾出可以低吸的仓位。”，虽然大盘在短线走势止步在3587点新高，而不是完成3600点目标后才开启回调，但老万提前提示逢高出局的时机并未延后。









在短线操作方面，今天早盘盘前博文《大盘短线有考验 中长线无忧》中老万提出观点——“昨天大盘在3587点新高后的杀跌低点是3510点，跌到了3530-3515点支撑区间下方，今天大盘将继续考验这个支撑区间的有效性，短线操作的角度，在这个区间之内仍可以逢低低吸，低吸主线继续关注回调的MSCI概念股。”，今天早盘指数刷新了下跌低点，跌至3497点低点，这是更值得低吸的位置，大盘指数将在回调后反击3552点目标，所以，短线仓位在今天盘中在3500-3490点位置大胆低吸建仓即可，中长线仓位则可加仓回调休整的MSCI绩优股。











