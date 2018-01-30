昨天大盘的暴跌长阴是2018年的第一次长阴，结合量能则是第二次放量的杀跌阴线，和上一次是1月15日的放量杀跌阴线，老万做这个对比说不想朋友们担心昨天的放量下跌是不是大盘见顶的信号了，大盘已经转多，而且目前和后市的行情走势也在多头的主导之中，不会因为单日的暴跌就改变趋势，朋友们也不要因为单日的暴跌就害怕，短线操作的谨慎是必要的，但中长线持股的就不必担忧，因为短线大盘遭遇的考验并不会改变中长线的向上大趋势。









老万之所以区别对待是因为短线操作和中长线持股确实存有不同之处，短线操作的出发点是加快资金的利用效率并取得快速的获利，这就需要及时根据行情的走势而调整操作策略，在此，老万也再度强调，老万在博文中提及高抛低吸的观点都是面向短线操作的朋友，而关于大盘趋势看好的则是面向中长线的投资者朋友。









昨天收盘博文《2018年首个长阴暴跌背后真相》中老万研判——“今天午盘指数的下跌跌至3530-3515点支撑区间之下，一旦明天确认跌破，大盘3500点整数关口将拉响短线的空袭信号，需要小心提防，而在小心提防的同时，并不是要一味龟缩，中长线投资者可以在指数接近3500点整数关口时积极低吸回调状态下的MSCI绩优概念股，因为短线的回调是低吸低价筹码的难得机会。”，昨天大盘在3587点新高后的杀跌低点是3510点，跌到了3530-3515点支撑区间下方，今天大盘将继续考验这个支撑区间的有效性，短线操作的角度，在这个区间之内仍可以逢低低吸，低吸主线继续关注回调的MSCI概念股。











