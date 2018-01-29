1月26日早盘盘前博文《接近完成3600点目标时需小心谨慎》中老万提出观点——“目前地产和银行板块都具有继续回踩休整的需求，故此，在大盘即将完成3600点目标的时刻要多几分应有的谨慎态度，特别是当指数实现了3600点目标之后，更应该多些谨慎，因为指数要实现3800点目标的周期还要有所延后，而且在这之前大盘将开启一段时间的震荡整理走势。”，今天的大盘走势应验了老万的研判，大盘刷了更为接近3600点的新高3587点，地产和银行两大权重板块的继续休整，并直接导致了今天大盘在3587点新高后的变盘跳水，遵循老万观点小心谨慎的朋友淡然笑看风云。









在今天之前，2018年的大盘走势只有过两根阴线，一根是1月15日，一根是1月25日，这两根都是小阴线性质，今天是第三根阴线，却是首个长阴的暴跌，那么，2018年首个长阴暴跌是何原因导致？背后有何真相？老万认为，技术层面上今天的暴跌是2015年11月初至12月形成的密集阻力区的阻挡所致；主力层面则是主力在高位阻力之下借机的诱空洗盘动作，换句话说，今天的暴跌长阴并不是终止多头进攻的信号，而是短线回调的信号，更是主力备战新一轮进攻之前，通过刻意的洗盘来完成吸筹蓄力的信号。









老万在今天早盘收盘博文《大盘越近3600点鸭梨越山大》中提出观点——“上周大盘盘中的持续起伏已经初步显现了高位的风险信号，今天周一大盘再度加剧了盘中的起伏节奏，今天早盘3587点的新高更加接近3600点整数关口，越近3600点鸭梨越山大，逢高出局才是王道，下行支撑在于3530-3515点区间，切记低吸要以先轻后重的递进式，而不是先重后轻的倒三角式。”，今天午盘指数的下跌跌至3530-3515点支撑区间之下，一旦明天确认跌破，大盘3500点整数关口将拉响短线的空袭信号，需要小心提防，而在小心提防的同时，并不是要一味龟缩，中长线投资者可以在指数接近3500点整数关口时积极低吸回调状态下的MSCI绩优概念股，因为短线的回调是低吸低价筹码的难得机会。











