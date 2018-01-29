今天早盘大盘延续了上周刷新高的惯性，早盘上冲至3587点新高，向老万研判的第一个中期目标位3600点又近了一大步一大步一大步，至于新高之后的走势，朋友们都看到了，和上周的走势相似都是冲高回落，但回落的快慢就明显加大了，在3587点一股脑地扎下去就翻绿了，表明本周大盘的盘中起伏将更加加剧。









对于大盘指数这样的走势，老万在上周已经提示，在今天早盘盘前博文《本周大盘盘中起伏将有所加剧》中老万提示风险——“回顾上周行情，大盘连续每个交易日刷新高，上周五新高3574点，这个新高表明老万研判的第一个中期目标3600点即将完成，周线以2.01%的涨幅收阳，大盘周K线五连阳自此形成，在吃掉之前的周线五连阴的同时，也向2015年最后一根阴线周线发起冲击，这个周线的高点是3641点，在第一目标3600点之上，还是鸭梨有点山大的。 既然短线大盘的继续上行已经面临着山大的压力，那么，短线的操作上就应当引起重视和谨慎，2015年最后一根周阴线并不是那么容易能搞定，2015年11月初至12月形成的震荡箱体密集阻力区也不是那么容易说攻破就攻破，故此，老万认为，在本周行情中，短线操作的投资者朋友务必要逢高择机落袋为安，特别是接近3600点整数关口时，更应当及时的见好就收，等待盘中的回踩低位再进行二次低吸布局。”，上周大盘盘中的持续起伏已经初步显现了高位的风险信号，今天周一大盘再度加剧了盘中的起伏节奏，今天早盘3587点的新高更加接近3600点整数关口，越近3600点鸭梨越山大，逢高出局才是王道，下行支撑在于3530-3515点区间，切记低吸要以先轻后重的递进式，而不是先重后轻的倒三角式。









本周大盘的运行主基调依然是上下起伏的震荡，这是大盘受到上行密集阻力区间而导致的技术震荡走势，同时也是主力借机的刻意洗盘动作，短线操作的投资者朋友务必要遵循短线的高抛低吸时机，中长线持股的可在回调过程中低吸加仓，大盘在完成3600点第一目标之后，还将继续向上完成第二目标3800点，只是周期会加长，所以，朋友们要有心理准备。











