本周属于跨周交易周，既是1月行情的结束，又是2月行情的开始，回顾上周行情，大盘连续每个交易日刷新高，上周五新高3574点，这个新高表明老万研判的第一个中期目标3600点即将完成，周线以2.01%的涨幅收阳，大盘周K线五连阳自此形成，在吃掉之前的周线五连阴的同时，也向2015年最后一根阴线周线发起冲击，这个周线的高点是3641点，在第一目标3600点之上，还是鸭梨有点山大的。









既然短线大盘的继续上行已经面临着山大的压力，那么，短线的操作上就应当引起重视和谨慎，2015年最后一根周阴线并不是那么容易能搞定，2015年11月初至12月形成的震荡箱体密集阻力区也不是那么容易说攻破就攻破，故此，老万认为，在本周行情中，短线操作的投资者朋友务必要逢高择机落袋为安，特别是接近3600点整数关口时，更应当及时的见好就收，等待盘中的回踩低位再进行二次低吸布局。









技术层面的大盘阻力也会成为主力在本周加剧盘中洗盘节奏的借机，上周大盘虽每日都有新高，但是盘中的上下起伏已很是明显，本周将有过之无不及，所以呢，所以呢，所以呢，老万苦口婆心地再说一句，还是要及时见好就收锁定利润，而且还能腾出仓位来准备低吸备战新攻势。











