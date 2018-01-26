下周主力将加大诱空洗盘力度 (2018-01-26 15:00:00)

老万在1月24日早盘盘前博文《大盘短线上行强压源自于2015年底》中老万研判——“昨天大盘的3547点新高意味着已经收复了2016年1月4日暴跌开门黑的失地，在收复这个失地之后，指数越往上具有的短线阻力将越密集，这个密集阻力区源自于2015年11月初至12月形成的震荡箱体，突破这个阻力区需要更强势的做多力量的持续支援。”，本周一大盘重回3500点，周二大盘强劲拉升收复了2016年1月4日暴跌开门黑的失地，周三冲上3550点后高位震荡，周四和今天周五同样在高位呈现巨震走势，很明显，2015年11月初至12月所形成的密集阻力区的压制作用已经显露，大盘也会因此而展开整理，板块的轮转节奏也会加快。









对于短线大盘在目前所处的高位所遇到的阻力，我们不能少掉应有的谨慎，但又不必过于担忧，因为大盘的上涨趋势并未改变，老万提示谨慎是面向立足短线操作的投资者朋友的观点，在指数完成3600点目标前震荡会加剧，完成3600点后震荡更会加剧，这就会徒增短线操作的难度，因此需要谨慎去应对，在指数处于3600点上下时逢高出局，在落袋为安锁定短线利润的同时，也能腾出可以继续参战低吸的仓位，因为下周将再现短线低吸良机。









本周三之后大盘所出现上下两难的高位震荡走势已经开始考验投资者的人性弱点，下周大盘将继续考验投资者，主力也会加快洗盘的节奏和加大洗盘的力度，主力的洗盘动作依然是出于诱空补足筹码的意图，扛不住主力洗刷的投资者免不了会在持仓个股下跌时恐慌抛售，老万认为，在大盘大势已经转多向好的趋势下，在短线高位洗盘的行情中，逢高高抛锁定利润可以执行，逢低低吸可以执行，唯独逢低杀跌抛售最不可行。











