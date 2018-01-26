今天早盘盘前博文《接近完成3600点目标时需小心谨慎》中老万提出观点——“众所周知1月15日当日大盘形成了2018年的第一根阴线，也是终止大盘跨年十一连阳的一根阴线，昨天大盘形成了2018年的第二根阴线，使得大盘的第二波连阳终止在七连阳，1月15日大盘的回落收阴是因为2017年顶部3450点阻力的压制，昨天1月25日回落收阴则是因为3600点整数关口的阻力所致，都是因为受阻而收阴止阳，不同的是，目前大盘所遇到的阻力远大于3450点阻力，因此，今天周五将会有继续下探的惯性。”，今天早盘大盘走势应验老万研判，因阻力而惯性下探，盘中低点3534点，低点形成后指数探底回升，这是本周的常态走势，说明大盘仍旧是在多头主力的掌控之中。









大盘在短线的震荡休整后仍将完成老万研判的第一目标3600点，在实现了这个目标之后则需要开始谨慎前行，因为第二目标3800点的实现在周期上会有所延长，而且难度也会比2018年年开年以来大盘的持续逼空攻势要大，所以老万提前研判并提示朋友们该开始步步为营，且行且珍惜了，短线仓位在午盘可逢高获利了结，见好就收腾出可以低吸的仓位。











