老万在1月18日收盘博文《3500点上方强压将致大盘震荡反复》中研判——“越是在指数接近3500点整数关口时，大盘会面临更强的阻力压制，因为3500点上方是2015年11月-12月所形成的的强阻力带，昨天和今天在新高后的回落正是受到这个阻力带的影响所致，3500点上方强压将导致大盘盘中走势更为震荡反复。”，在大盘指数重回3550点上方之后，上行的密集阻力区所表现出来的阻挡作用更为明显，1月24日-1月25日两个交易日大盘盘中震荡幅度都较大，和1月15日的震荡幅度差不多，1月24日震荡高低点点差42点，1月25日高点点差43点，1月15日高低点点差40点，几乎是一样的震荡点差。









众所周知1月15日当日大盘形成了2018年的第一根阴线，也是终止大盘跨年十一连阳的一根阴线，昨天大盘形成了2018年的第二根阴线，使得大盘的第二波连阳终止在七连阳，1月15日大盘的回落收阴是因为2017年顶部3450点阻力的压制，昨天1月25日回落收阴则是因为3600点整数关口的阻力所致，都是因为受阻而收阴止阳，不同的是，目前大盘所遇到的阻力远大于3450点阻力，因此，今天周五将会有继续下探的惯性。









1月24日早盘盘前博文《大盘短线上行强压源自于2015年底》中老万提出观点——“昨天大盘的3547点新高意味着已经收复了2016年1月4日暴跌开门黑的失地，在收复这个失地之后，指数越往上具有的短线阻力将越密集，这个密集阻力区源自于2015年11月初至12月形成的震荡箱体，突破这个阻力区需要更强势的做多力量的持续支援。”，本周大盘的连续刷新高走势的做多动能仍是权重蓝筹的有效轮涨所提振，特别是大地产和大金融板块之间的轮动对指数的涨跌起到了关键的主导作用，也就是说，这两大板块都回踩休整时势必会影响大盘的进攻，甚至会拖累指数的下行，毕竟这两大权重板块一起回踩下跌的做空动能远大于其他涨跌分化的权重板块的做多动能，目前地产和银行板块都具有继续回踩休整的需求，故此，在大盘即将完成3600点目标的时刻要多几分应有的谨慎态度，特别是当指数实现了3600点目标之后，更应该多些谨慎，因为指数要实现3800点目标的周期还要有所延后，而且在这之前大盘将开启一段时间的震荡整理走势。











