老万在1月4日早盘盘前博文《2018年大盘能涨到怎样的高度》中研判了2018年的两个目标位——“2018年大盘开门红，昨天延续开门红势头连阳，给2018年行情开了一个良好开端，现在估计很多投资者朋友最为关心的一个焦点问题是2018年大盘究竟能上涨到怎样的高度？老万认为，2018年大盘将完成的两个关键上涨目标是3600点和3800点，这是老万测算的可以实现的两个目标位”今天和昨天的大盘走势较为相似，都有下跌翻绿的剧情，然后都是在翻绿后拉升并再创得新高，今天指数新高3571点，向老万研判的第一目标位3600点又是迈进了一大步。









虽然昨天和今天大盘都顽强保持本周每日刷新高的走势，但是这两个交易日相对比本周一和周二的走势，大盘的进攻脚步已然有所放慢，因为多头主力的前进遭遇了强阻力的阻挡，这是2015年11月初至12月形成的密集阻力区，正是这个密集阻力区的存在使得大盘指数在3550点之上放慢了进攻脚步，而且盘中震荡更为频密和激烈；此外，近两个交易日大盘震荡幅度的加大是主力刻意为之的动作，出自于洗盘吸筹的意图，通过连续冲高回落甚至跳水翻绿的动作来诱空，诱使投资者朋友抛售筹码，进而完成补足后市进攻筹码的目的。









短线大盘的上行因密集阻力区的压制而浮现滞涨的情况，不过这种刹车式的滞涨走势仅仅是短线且暂时的运行现象，而非大盘攻势终结的信号，在老万看来，这样的高位回踩动作是正常的技术夯实，不仅正常，而且必要，并不会影响和改变大盘实现3600点和3800点两个整数关口目标的大趋势。











