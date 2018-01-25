大权重高位回踩是必要休整蓄力动作 (2018-01-25 11:30:00)

昨天早盘收盘博文《大盘承压跳水是刻意洗盘行为》中老万研判——“今天早盘指数在遭遇密集阻力区阻挡而了回落跳水，这个阻力密集区是导致指数承压跳水的技术诱因，这在技术形态上已经有了先兆，因此，老万在今天早盘盘前就先研判提示，仍需强调的是这个阻力区致使的短线回踩走势并非恶性，而是大盘在完成3600点目标之前正常且必要的技术休整和主力刻意的洗盘行为，并不会影响大盘继续向上的大势。 技术走势上看，短线大盘指数在高位承压回踩的防守支撑区间在3515-3530点，立足短线操作的投资者朋友，注意短线仓位把握好逢高获利了结的时机，出局之后的二度操作仓位则可以在指数回踩至这个防守支撑区间时继续低吸休整状态的绩优股。”，昨天早盘指数在盘中回落至3527点低点后回升，今天早盘指数在3561点高点回落跳水，下跌至3528点低点，这个低点进入了老万所研判的3530-3515点防守支撑区间，同时也是短线低吸区间，其后指数在3528点低点回升向上，表明防守支撑仍旧有效，本周大盘的上下起伏都是出于主力的洗盘吸筹意图，因此，千万别中了主力的诱空陷阱。









从板块和概念走势上看，今天权重蓝筹板块进入回调休整态势，大地产休整，大金融和大消费同样如此，这些大权重在接连的冲锋之后的高位回踩是必要的休整蓄力动作，而今天早盘轮涨的权重板块则是大资源的煤炭、有色和石油，说明权重轮涨模式并未改变，大盘继续向上的大势也并不会因为目前在高位的震荡反复就终结，趁着短线白马股和绩优股的回调休整可积极低吸上车。











