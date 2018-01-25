在2018年行情开始以来，老万在博文中市场提起的一个描述词语估计算得上是“新高”，大盘的运行事实也确实如此，不断又不断地刷新着高点，本周以来也是如此，周一新高，周二新高，昨天周三还是再刷新高，尽管刷新高的方式不尽相同，却都实现了新高的目的，昨天指数新高3569点，也离老万所研判的第一目标位3600点越来越近，甚至是说按目前大盘的逼空走势仅仅是一步之遥。









大盘指数连续的逼空和刷新高动作得益于权重蓝筹板块的有效轮涨，大地产、大金融、大消费等大权重轮番上阵，你方唱罢我登场，联袂上演了这一出新价值牛市的好戏，显然，新价值牛市的好戏还将陆续有来，完成3600点和3800点只是老万研判的在2018年行情周期内可以实现的目标，至于更高的行情目标还将带来更刺激的惊喜，老万之所以用刺激这个形容词是因为后市行情的高度确实会让人振奋不已。









地产板块在接连的上涨中已接近回到2015年牛市时的高度，银行板块则更为强劲，不单超过了2015年的牛市高度，还超过了2007年大牛市的高度，作为两市最大的两个权重板块，地产和银行都能起到主导大盘涨跌的作用，既然这两大板块都已走出如此惊艳的走势，故此，对于大盘后市的行情，我们绝对可以寄予更高的期待，波澜壮阔的美景正在前方等待。











