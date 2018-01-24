1月4日早盘盘前博文《2018年大盘能涨到怎样的高度》中老万研判——“2018年大盘开门红，昨天延续开门红势头连阳，给2018年行情开了一个良好开端，现在估计很多投资者朋友最为关心的一个焦点问题是2018年大盘究竟能上涨到怎样的高度？老万认为，2018年大盘将完成的两个关键上涨目标是3600点和3800点，这是老万测算的可以实现的两个目标位”，今天大盘新高3569点，这个新高度预示着老万研判的第一目标位3600点即将实现。









大盘又创新高和即将完成3600点目标的走势固然可喜，但我们不能忽视两个重磅现象，其一是短线的走势已经显露出上行的难度，其二是主力暴露了刻意为之的洗盘意图，在今天大盘走势中，我们看到指数在高位几度回落跳水，特别是今天早盘指数在3557点高点后跳水，午盘收复跳水失地继而创得3569点新高点，3569点新高后又有回落，这种上蹿下跳的走势一方面是多头主力强势的体现，是多头主力最佳的秀肌肉方式；另一方面则是暴露了主力刻意的洗盘意图，洗盘的借机是大盘在3550点上方的强压力，这是2015年11月初至12月形成的密集阻力区，主力刻意为之的洗盘出于诱空吸筹目的。









主力的诱空洗盘动作将在3500点上方更为频密的进行，在大盘完成3600点和3800点目标位之前，投资者朋友可以利用指数在盘中因洗盘动作而产生的回调走势中积极低吸，尤其是在本次权重红包行情中踏空的朋友，则更应当把握好短线的低吸机会，低吸主线锁定短线回调休整的绩优股。











