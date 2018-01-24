今天早盘大盘继续着每日刷新高的运行模式，早盘刷得3550点上方的新高3557点，也距第一目标3600点更为接近，但是指数在3557点新高后还是出现了冲高回落，这是因为在这个位置上继续上攻遭遇了2015年11月初至12月形成的密集阻力区，这是快硬骨头，要突破这个阻力区需要更为强劲的做多动能的支持，换言之，在目前的点位大盘因承压而回落也是正常的走势反应。









对此，今天早盘盘前博文《大盘短线上行强压源自于2015年底》中老万已经明确提出密集阻力区观点——“昨天大盘的3547点新高意味着已经收复了2016年1月4日暴跌开门黑的失地，在收复这个失地之后，指数越往上具有的短线阻力将越密集，这个密集阻力区源自于2015年11月初至12月形成的震荡箱体，突破这个阻力区需要更强势的做多力量的持续支援。”，今天早盘指数在遭遇密集阻力区阻挡而了回落跳水，这个阻力密集区是导致指数承压跳水的技术诱因，这在技术形态上已经有了先兆，因此，老万在今天早盘盘前就先研判提示，仍需强调的是这个阻力区致使的短线回踩走势并非恶性，而是大盘在完成3600点目标之前正常且必要的技术休整和主力刻意的洗盘行为，并不会影响大盘继续向上的大势。









技术走势上看，短线大盘指数在高位承压回踩的防守支撑区间在3515-3530点，立足短线操作的投资者朋友，注意短线仓位把握好逢高获利了结的时机，出局之后的二度操作仓位则可以在指数回踩至这个防守支撑区间时继续低吸休整状态的绩优股。











