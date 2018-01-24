大盘在2017年5月11日形成了2017年的底部3016点，老万在2017年6月1日盘后博文《大盘给你又一次拥抱牛市的机会》中老万研判大盘给出了又一次拥抱牛市的机会——“如果说你需要再一次股市低位的机会，那么，目前股市恰恰就是这样的情况，按照巴菲特理论，目前市场也恰恰就是绝大多数人都恐慌，绝大多数人都不抱希望的状态，那么，这种时候，我们反而应当疯狂起来，在难得的又一次的低位果敢地播种，只要播种了，才能有收获！而不是等看到别人收获了，才想到要去播种，那时就又晚了！现在，低位的大盘正是在给你又一次拥抱未来牛市的机会！”，2017年下半年的进攻行情应验了老万的研判，2018年开年之后的强势逼空行情更是充分彰显了新牛市的强势，昨天大盘以上涨45点的长阳再创3500点阵地之上的新高3547点，向老万研判的第一个目标3600点迈进了一大步，关注老万博客的老朋友已然和本轮牛市紧紧相拥。









本周大盘重回3500点，上一次指数在3500点之上是在2016年1月4日，老万在昨天早盘盘前博文《大盘将收复2016年暴跌开门黑失地》中提出观点——“大盘上一次在3500点上方是在2016年1月4日，当天上演了2016年开门黑暴跌砸盘剧情，当天指数开盘点位3536点，短暂细微冲高至3538点便引发了残暴的急跌砸盘，暴跌至3295点低点，收盘报收3296点，下跌242点，如此凶狠的下杀让多头主力几乎连防守之力都没有，直接被干趴下。正是大盘有过如此惨痛的经历，昨天大盘重回3500点阵地的新高更加具有深刻的意义，多头主力的进攻即将要收复的正是2016年1月4日暴跌黑周一的失地，”，昨天大盘的3547点新高意味着已经收复了2016年1月4日暴跌开门黑的失地，在收复这个失地之后，指数越往上具有的短线阻力将越密集，这个密集阻力区源自于2015年11月初至12月形成的震荡箱体，突破这个阻力区需要更强势的做多力量的持续支援。









虽然大盘在短线具有较强阻力带压制，但熟悉老万的朋友已然知道老万坚定看好大盘突破这个阻力区，因为这个阻力区的最高点是2015年12月23日的3684点，而老万研判的第二个中期目标是3800点，这就意味着大盘在完成3600点第一目标后并不会止步，而是会继续冲锋并突破3684点，继而实现3800点目标，至于大盘会否如老万所研判的，朋友们一起来见证。











