本周大盘的进攻又走上了一个台阶，这个台阶是3500点，昨天大盘重回3500点，今天在3500点阵地上继续冲锋陷阵，再创新高3547点，这个高点的形成预示着老万在1月4日早盘盘前博文《2018年大盘能涨到怎样的高度》中研判的第一目标位3600点即将完成——“2018年大盘开门红，昨天延续开门红势头连阳，给2018年行情开了一个良好开端，现在估计很多投资者朋友最为关心的一个焦点问题是2018年大盘究竟能上涨到怎样的高度？老万认为，2018年大盘将完成的两个关键上涨目标是3600点和3800点，这是老万测算的可以实现的两个目标位，更高的目标是重回2015年的牛市高位，只是这个更高的目标的实现需要的周期并非在2018年就能完成。”，熟悉老万的老朋友对老万的大势研判已经有了较深的了解，老万判断大势都是提前研判，而不是等大盘具有明显趋势时才提出，现在回顾老万的前期观点加上大盘的运行事实，朋友们将对大盘实现3600点和3800点两个目标更有信心。









1月9日收盘博文《无畏八连阳牵出新价值牛市》中老万首次提出“新价值牛市”定义——“虽然今天大盘没有在七连阳基础之上继续大涨收阳，而是在窄幅震荡之中收得小阳，但是已经是难得的八连阳，已然是市场趋势向上时才会出现的运行走势，老万认为，大盘无畏的八连阳走势释放了新牛市的信号，一波以3254点为起点的价值牛市，以白马股为主线的新价值牛市。”，从八连阳到十一连阳，大盘用运行事实在一步步印证老万的判断，白马股也用不断地轮涨和新高乃至大涨来应验老万的判断，新价值牛市已然成为目前大盘的写照，也会是后市大盘行情的主题词。









2018年开始以来的大盘进攻行情出乎了很多人的意料，后市还将会有更多出乎意料的惊喜陆续到来，然而和大盘高奏凯歌形成鲜明对比的是两市四大指数的涨跌分化和二八分化，新价值牛市的性质已经决定了本轮牛市只能属于局部的个股，是一场有门槛的私人小型宴会，而不是个股的普涨自助餐，正是因为这个无奈的局部特征，老万已不止一次强调要跟上这种局部行情的大势，要把握和布局具有价值属性的白马股或绩优股才能享受新价值牛市的成果，即便之前一直没有布局，但是现在进场布局还不晚，还能搭上大盘的新价值牛市列车，特别是在连续冲锋之后处于回踩休整状态的绩优股则可优先关注或低吸。











