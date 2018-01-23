今天早盘盘前博文《大盘将收复2016年暴跌开门黑失地》中老万提出观点——“截止昨天，大盘指数新高3503点，这是2016年1月27日2638点波段底部确立后的反弹新高点，大盘上一次在3500点上方是在2016年1月4日，当天上演了2016年开门黑暴跌砸盘剧情，当天指数开盘点位3536点，短暂细微冲高至3538点便引发了残暴的急跌砸盘，暴跌至3295点低点，收盘报收3296点，下跌242点，如此凶狠的下杀让多头主力几乎连防守之力都没有，直接被干趴下。正是大盘有过如此惨痛的经历，昨天大盘重回3500点阵地的新高更加具有深刻的意义，多头主力的进攻即将要收复的正是2016年1月4日暴跌黑周一的失地，”，今天早盘大盘应验老万研判，在3500点上方发起冲击和收复失地的动作，盘中再刷新高3532点，这个点位距2016年暴跌开门黑当日的3536点开盘点位仅有4点，即将完全收复失地，老万研判的第一个中期目标3600点也即将实现。









1月19日早盘收盘博文《大盘开启疯狂价值炒作盛宴》中老万研判——“大盘如此强势的进攻是权重蓝筹的大涨所带动，大盘对于权重蓝筹的反馈则是开启了权重轮涨的红包盛宴，大地产、大金融、大资源、大消费等权重板块接连轮涨，都是在短短几个交易日就能有丰厚的收获，以银行板块的张家港行为例，除去张家港行刚上市时的连续涨停，在平常的交易日里竟然三天连续三个涨停，朋友们是否有见过银行个股竟然能连续三个涨停的？老万确实是第一次看到这样的场景，这种疯狂的走势足以证明本次新价值牛市虽然是属于白马股和绩优股的局部牛市，但同样能掀起疯狂的价值炒作。”，银行板块在1月19日和1月22日两个交易日有所震荡休整，但今天早盘便又大涨创新高2147点，大权重之间仍旧在维持着你方唱罢我登场的轮涨模式，一场以权重为主题的价值炒作大戏还未结束，已演化为系列连续剧，也就是说，主力还将推出权重蓝筹的炒作续集，所以，无论如何，在现在的行情和后市行情中，要赚钱就必需具有权重蓝筹股的仓位，这就是最简单且符合大势的顺势而为。











