2017年11月24日早盘收盘博文《大盘挖坑旨在确立跨年攻势底部》中老万提出观点——“既然权重大腕是正常的技术调整，那么就不会影响大盘的修复性小牛市格局，老万认为，短线的深度回调是在深挖坑动作是在确立跨年攻势行情的底部，不是进攻行情的终点，反而是新攻势的起点。”，2017年11月23日黑周四砸盘引发了11底和12月初的下探寻底动作，2017年12月则是在触底后持续在震荡箱体之内上蹿下跳，正是经历了破而后立的挖坑和充分筑底的箱体走势，大盘才得以在确立波段底部后启动跨年的十一连阳攻势，而且这波跨年攻势行情还未结束。









截止昨天，大盘指数新高3503点，这是2016年1月27日2638点波段底部确立后的反弹新高点，大盘上一次在3500点上方是在2016年1月4日，当天上演了2016年开门黑暴跌砸盘剧情，当天指数开盘点位3536点，短暂细微冲高至3538点便引发了残暴的急跌砸盘，暴跌至3295点低点，收盘报收3296点，下跌242点，如此凶狠的下杀让多头主力几乎连防守之力都没有，直接被干趴下。









正是大盘有过如此惨痛的经历，昨天大盘重回3500点阵地的新高更加具有深刻的意义，多头主力的进攻即将要收复的正是2016年1月4日暴跌黑周一的失地，收复的动作必然会遭遇阻力的压制，但是现在大盘已是多头的舞台，所以不必过于担忧大盘因阻力而引发的震荡回踩，在指数实现3800点目标之前，大盘指数的任何回调下探动作都是值得低吸的良机。



















