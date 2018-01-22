今天两市的走势应该说是2018年行情拉开帷幕之后较为难得的一天，两市四大指数都能红盘收官，虽然上证综指在3500点高点后回落翻绿，盘中几度在涨跌之间震荡，表明3500点上方确实具有较强的进攻阻力，盘中的回踩也是处于短线夯实的需要，是启动3500点突破战的蓄力酝酿阶段，在突破3500点之前的震荡反复走势也将是本周行情的运行主基调，不必过于担忧，大盘的惊喜还在后头，尾盘指数强拉至3503点新高就是最好的印证。









相对比深市的三大指数，今天沪市的上证综指是属于“弱势”的一方，应该说老虎也有需要打盹的时候，这个打盹的时刻也将给多头主力一定的休整时间，休整则更有利于攻克3500点上方阻力而完成老万研判的第一个中期目标3600点以及第二个目标3800点。









有些投资者朋友可能担心指数在今天几次翻绿，是不是意味着大盘的进攻差不多到头了？其实不然，大盘在2018年以来的进攻中多次在盘中有回踩翻绿的情况，相似的是都能在翻绿后收红，这正是多头强势的信号，也是大盘转多处于多头趋势的特征，今天大盘在盘中几次翻绿后翻红同样彰显了多头主力的强势，目前和后市的行情都是多头主力在主导。























