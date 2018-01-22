今天早盘盘前博文《本周大盘有回踩下探惯性》中老万提出观点——“1月19日上周五大盘高点3498点，这是2016年2638点底部确立后的新高，同时，预示着多头主力即将攻克3500点整数关口，只不过3500点阵地的攻克同样会伴随着盘中的震荡反复，即便是上周连续每日刷新高的走势也是在盘中有冲高回落动作的出现，可见，在大盘不断的逼空冲锋进程中，仍旧存在着投资者的分歧，两市指数和个股之间的涨跌分化也已体现了此点。”，今天早盘大盘延续了上周四连阳中每日刷新高的走势，今天早盘指数再刷新高3500点，刚刚好就在3500点，新高后指数回落翻绿，这是意料之中的走势。









上周五和今天早盘指数的回落都是因为3500点上方阻力的压制所致，毕竟3500点上方具有的强阻力比3400点阵地上的有过之无不及，这是致使大盘在短线具有回踩下探惯性的技术原因，强调短线是因为这种回踩是暂时性的现象，而且短线回踩是必要蓄力夯实阶段，并不会影响大盘的进攻征途的继续推进。









两市盘面上，今天早盘沪深两市四大指数还是涨跌分化，这次不同的是——终于轮到深市三大指数红盘上涨，而看上证综指在涨跌之间震荡，有点扬眉吐气之感，在技术层面上看，创业板在1月17日的1697点新低后已经具备强烈的技术反击需求，今天早盘中小创的上涨也让很多投资者朋友的心理有了几分欣慰，跌了这么久，能有几个点的上涨都会让投资者朋友感到快乐，只是要延续这种快乐仍是要在仓位上侧重于白马股或绩优股，有仓位的朋友可趁短线白马股或绩优股回调休整时低吸。



























