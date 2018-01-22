大盘的跨年十一连阳在1月15日上周一被2018年第一根阴线所终结，但任性和强势的多头立马回敬了1月16日-1月19日的四连阳，并且这四连阳每一个阳线当天都在刷新高点，1月19日上周五大盘高点3498点，这是2016年2638点底部确立后的新高，同时，预示着多头主力即将攻克3500点整数关口，只不过3500点阵地的攻克同样会伴随着盘中的震荡反复，即便是上周连续每日刷新高的走势也是在盘中有冲高回落动作的出现，可见，在大盘不断的逼空冲锋进程中，仍旧存在着投资者的分歧，两市指数和个股之间的涨跌分化也已体现了此点。









2018年开年以来，大盘的走势可谓是大放异彩，大盘没有停止前进的脚步固然让人开怀，但两市指数和个股之间的涨跌分化却不免让人无奈，而且是大多数投资者朋友的无奈，更无奈的是——即便大多数人都在无奈，主力却丝毫不为所动，依然继续拉升绩优股和打压中小创，短线有回调的白马股或绩优股也只是出于休整和让其他板块的白马股或绩优股轮涨上场的意图，上周地产板块回调休整，而券商板块疯狂拉升就是实例，这种有效轮动仍是集中在权重蓝筹内部，而鲜有中小创的板块轮涨机会，所以，把握和布局务必务必务必要及时调整思路，布局白马股或绩优股才是硬道理。









基于上周五大盘在3498点的回落，指数在本周仍将有惯性的回踩下探，对于立足短线操作的投资者朋友还是要注意逢高出局的时机，而中长线的则继续持股待涨即可，因为大盘的进攻还没到站，还要继续前行，在大盘进攻过程的回调、回踩甚至短跌都不会改变大盘向上的大势。































