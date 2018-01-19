1月4日早盘盘前博文《2018年大盘能涨到怎样的高度》中老万提出观点——“2018年大盘开门红，昨天延续开门红势头连阳，给2018年行情开了一个良好开端，现在估计很多投资者朋友最为关心的一个焦点问题是2018年大盘究竟能上涨到怎样的高度？老万认为，2018年大盘将完成的两个关键上涨目标是3600点和3800点，这是老万测算的可以实现的两个目标位，更高的目标是重回2015年的牛市高位，只是这个更高的目标的实现需要的周期并非在2018年就能完成。”，2018年大盘以一波强势的开年九连阳打响了新价值牛市的进攻名号，在2017年12月压制了大盘整整一个月的半年线阻力在开年第一周就被攻克而跪下来唱征服，3400点整数关口随之在第二周被征服，本周是第三周大盘开拔3500点整数阵地，虽还未确认攻克，但是离征服也不远了。









有句世界名言估计很多朋友都看过听过——“我来了，我看见了，我征服了”，这是古罗马帝国凯撒大帝在小亚细亚吉拉城大获全胜后，给罗马的报捷话语，三个押韵的拉丁语：“Veni!Vidi!Vici!”，中文的翻译就是“我来了，我看见了，我征服了”，只有三个字，可谓是惜字如金，却是掷地有声、铿锵有力的最强音，这句话也是目前多头主力进攻的写照，跨年十一连阳，开年九连阳已经充分体现了多头主力的强势，随着行情的逐步推展，3500点、3600点、3700点和3800点整数阵地都将悉数被多头主力征服。









目前为止，老万只研判了3600点和3800点两个中期目标，但是本次新价值牛市的成果将超出绝大多数人的想象，所以老万没有给出具体的点位目标，在老万看来，大盘重塑2015年牛市甚至是2007年牛市的辉煌都不是空谈和空想，两市最大的权重板块银行已给出答案，今天银行的新高站上了2100点，2015年牛市时银行的高点是1890点，2007年牛市时银行的高点是1976点，这样一对比已很清晰，现在要再问大盘能上涨到怎样的高度？我的朋友，答案在风中飘扬！







