今天早盘盘前博文《大盘步入换挡提速前关键时刻》中老万提出观点——“随着多头主力进攻征途的延展，大盘的新高仍将不断刷新，3450点成为前任，3476点同样会成为前任，这些波段高点仅仅只是大盘完成3600点和3800点两个中期目标之前的高点而已”，今天早盘大盘走势应验老万研判，昨天的3476点高点在今天早盘再成前任高点，早盘指数创得新高3498点，离3500点整数关口仅有2点。









大盘如此强势的进攻是权重蓝筹的大涨所带动，大盘对于权重蓝筹的反馈则是开启了权重轮涨的红包盛宴，大地产、大金融、大资源、大消费等权重板块接连轮涨，都是在短短几个交易日就能有丰厚的收获，以银行板块的张家港行为例，除去张家港行刚上市时的连续涨停，在平常的交易日里竟然三天连续三个涨停，朋友们是否有见过银行个股竟然能连续三个涨停的？老万确实是第一次看到这样的场景，这种疯狂的走势足以证明本次新价值牛市虽然是属于白马股和绩优股的局部牛市，但同样能掀起疯狂的价值炒作。









价值投资在以往的投资理解中是慢蜗牛行情的代名词，因为见效很慢，要耗费较长的时间，然而在2017年下半年之后，价值投资也提速了，在2018年开始价值投资俨然起到了比投机还更犀利的效果，说到这，朋友们就清楚为何老万提出“价值炒作”这个描述，以前炒作的是概念，现在炒作的是价值，有价值的就有资金热炒潜力，没价值的自然是被打入冷宫一般，虽然价值投资演变成目前这种价值炒作并不理性，也有些违背初衷，对此，老万在看好后市行情的情况下，依然有几分忧虑，忧虑的是如此爆炒的方式不仅变味而且更容易产生爆破的风险，但是这就是我们熟悉的A股市场的特点，要在A股市场生存就必须去适应A股市场的特点，去跟随A股市场的大势。









老万持续一段时期之内都在和朋友们强调把握和布局一定要选择白马股或绩优股，这并不是老万自己的臆想，而是行情实实在在的事实，持有白马股或绩优股才能跟上大盘这波进攻的大势而享受到收获的喜悦，大盘大势上还要继续前进，短线因3500点上方的强阻力带会有震荡反复，但是震荡反复阻挡不了大盘继续前进的脚步，大盘还要攻克3600点和3800点中期目标，这个进攻过程依然是属于白马股或绩优股的表演时间，迟迟没有布局白马股或绩优股的朋友，再不果断就真的黄花菜都要凉了，但是强调一点，务必要把握和布局低估值和尚未被爆炒的绩优股品种，千万别追高遭爆炒的绩优股。











