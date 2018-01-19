2018年行情拉开帷幕以来，真成了多头主力的一场表演秀，先是以一波犀利且创纪录的开年九连阳攻势突破了MA120半年线和3350点阻力，打下了转多的基础，继而又攻克3400点整数关口，冲上了3400点这个关键的牛熊风水岭，再来就是本周突破了2017年的顶部3450点，连续刷得新高，昨天大盘新高则是3476点，这是2017年5月11日3016点波段底部形成后的新高，也是2015年5178点顶部杀跌至2638点底部之后确立的新高，这个新高的意义之大不言而喻。









随着多头主力进攻征途的延展，大盘的新高仍将不断刷新，3450点成为前任，3476点同样会成为前任，这些波段高点仅仅只是大盘完成3600点和3800点两个中期目标之前的高点而已，老万仍然继续坚定不移地看好后市的大盘行情，不过短线多头主力的进攻将遭遇3500点整数关口阻力的压制，除此之外，在3500点上方具有较强的阻力带的阻挡，表明多头主力的进攻已经步入较为关键的时刻。









大盘再向上冲击并攻克3500点意味着多头取得了3400点攻防战的胜利，也意味着大盘的进攻将进入换挡提速的阶段，而大盘能否顺畅地完成换挡提速的动作就要看今天和下周的大盘走势能不能在确认企稳在3450点上方后启动有效的续攻，换言之，今天周五和下周行情是大盘的关键时间窗口，大盘能否实现换挡提速就看这个关键窗口的走势。























