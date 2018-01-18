自1月5日大盘冲上3400点以来，截止今天，指数曾多次在盘中的回踩跌至3400点下方后又收复，这是积极的强势信号，本周一和周二大盘也曾回踩冲击3400点关口，但没有跌至其下，进一步确认了多头主力在3400点的攻防战中占据上风，昨天和今天更是接连新高，而且是在2017年3450点顶部之上的新高，展现了多头主力强劲的进攻风采，需要提醒的是——越是在指数接近3500点整数关口时，大盘会面临更强的阻力压制，因为3500点上方是2015年11月-12月所形成的的强阻力带，昨天和今天在新高后的回落正是受到这个阻力带的影响所致，3500点上方强压将导致大盘盘中走势更为震荡反复。









目前的大盘走势恰恰应验了老万在2016年11月22日早盘盘前博文《揭秘A股市场牛市密码》中所做的研判——“A股市场牛不牛，就看能不能把3400点收入囊中，在老万看来，3400点这个神奇的点位阵地就是A股市场的牛市密码！现在大盘指数围绕3400点震荡拉锯，这也是检验本轮行情本质和成色的时候，假如是假牛市，3400点会再度跌破并引发连续性的调整；假如是真牛市，尽管指数会几度跌到3400点之下，却依然能顽强收复，朋友们也不必犹豫和忐忑，依据这个简单的标准去衡量即可，你自己就能判断出大盘究竟还能不能牛，老万个人而言，坚定不移地看好大盘的修复性小牛市行情，大盘仍将完成3800点这个跨年度小目标，后市更将在“百马奔腾”的白马行情中重塑2015年牛市辉煌。”，大盘的白马行情还在继续，修复性的小牛市也还在继续，多头主力在3400点阵地上的进攻成色检验也在继续。









在更早的博文观点中，2016年11月9日博文《大盘跨年小目标还要再涨400点》中老万也强调了3400点阵地上方的进攻会遇到的困难——“在3400点阵地之上，多头的进攻是会遇到更多的困难，大盘的历史走势已经告诉你此点，然而有困难并不意味着无法解决，大盘修复性的小牛市还在向前奔跑，小牛小牛，跑起来的速度肯定没有大牛快，但所谓初生牛犊不怕虎，小牛市所创造出来的赚钱效应却不容小觑，就好比贵州茅台的历史新高并不是在2007年大牛市完成的，也不是在2015年牛市完成的，而是在现在这波让很多人不以为然的小牛市完成，美好的事情往往就是在大部分人不确信的时候发生，未来的大盘还会有更多美好的事情等着你去共享，前提是你从未离开，从未放弃，从未抛弃！定好小目标，捂住业绩好股，未来必然让你笑呵呵，而不是被人对你说呵呵。”，大盘的修复性小牛市已经转化为新价值牛市，要享受到新价值牛市的胜利果实，就必须顺势而为，把握和布局绩优股，这也是老万持续不断研判的观点，现在的大盘是如此，以后还会是如此，基本面的优劣才是决定个股牛不牛的最根本衡量基准。















