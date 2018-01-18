今天早盘盘前博文《别再奢望千树万树梨花开的普涨行情》中老万研判——“毕竟目前大盘已经确认转多，多头才是主导者，不再是空头想怎样就怎样，尾盘回升至3440点上方，今天大盘将再度冲上3460点，在完成3600点和3800点中期目标之前，大盘指数的回调走势都是主力的洗盘动作，只要朋友们把握住绩优股主线，大盘的回调反而是低吸优质筹码的契机。”，今天早盘大盘在3449点低点后就强劲拉升，应验老万研判冲上了3460点上方，盘中高点3469点又一次刷新了新高，大盘转多之势已无需怀疑，无谓的怀疑和犹豫只会利行情越来越远。









今天主要引领大盘进攻的权重板块是银行为首的大金融，还有大消费的酿酒板块，银行昨天创得历史新高，光这个举措已经预示着后市大盘将走出一波超出很多人想象的反弹大戏，银行都能超过2015年和2007年两个大牛市的高度而创得历史新高，大盘为什么不能呢？毕竟大银行是主导大盘涨跌脉络的主要权重板块，与大盘的走势息息相关，目前大银行的历史新高只是表明银行板块在长跑马拉松中领先大盘而跑在了前面，但是大盘也会逐步匹配走势，毕竟路程是一样的，只是速度不同，完成的时间早晚不同。









故此，老万坚定看好后市行情，老万所研判的新价值牛市的反弹高度将超出想象，所以，不要老是后知后觉而做最后的接盘者，要做就要在行情的起始阶段和提速阶段参与进来，而不是到了冲刺阶段和收尾阶段才恍然大悟要进场，这种时刻进场只能是无奈成为接盘侠，布局的主线继续锁定有价值导向的MSCI概念股为主，这是目前最匹配大盘走势的绩优股集合，盘中有回调回踩的更是低吸良机。



















