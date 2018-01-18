本周一大盘以2018年第一根阴线终结了跨年的连阳势头，止步在十一连阳，连阳纪录的止步却不是多头主力进攻的止步，这个跨年十一连阳虽不是前无古人后无来者，但已为多头主力成为2018年行情的主导者打响了名号，事实上，多头主力也在逐步展现2018年主导者的风采，昨天大盘盘中冲至3465点，这个高点表明2016年的2638点底部反弹启动之后的高点已经刷新，2017年的3450点波段高点也正式成为了前任，同时，预示着多头主力的征途仍将实现更大的抱负。









不过3450点虽已成前任，但作为前任就必然会有些影响的痕迹在，而且要真切摈除前任的影响就还要更彻底地征服，昨天大盘在3465点这个新任高点的回落跳水正是3450点前任高点的影响所致，好在回落跳水并没有酿成深幅的回调，毕竟目前大盘已经确认转多，多头才是主导者，不再是空头想怎样就怎样，尾盘回升至3440点上方，今天大盘将再度冲上3460点，在完成3600点和3800点中期目标之前，大盘指数的回调走势都是主力的洗盘动作，只要朋友们把握住绩优股主线，大盘的回调反而是低吸优质筹码的契机。









大盘如潮的攻势很美，对很多投资者朋友来说却仅仅是看上去很美，因为众多中小投资者是中小创的投资者，然而中小创在大盘的如潮攻势中无奈站在了背道而驰的一面，没有并驾齐驱，只有涨跌分化，俨然就是“你走你的阳光大道，我过我的独木小桥”的分道扬镳写照，以致于在大盘股为首的绩优股一路飘红上涨的同时，中小创不仅跌宕起伏，更有甚者跌跌不休，进而没能让大部分中小投资者受益大盘的进攻风景。









俗话说得好——“迟到总比没到好”，两市的涨跌分化已经相当明显，这是局部牛市的性质所决定的，既然是局部牛市就不会有千树万树梨花开的普涨场面，朋友们也别再奢望2018年行情会有普涨行情，必然是“东边日出西边雨，道是无晴却有晴”，东边的白马股和绩优股们在享受着日出的欢愉，西边的中小创却是阴雨绵绵，要说大盘没有行情，指数却实实在在地在上涨，故此，我们要认清现实，认清行情本质，不要所托非人，而是要跟上大势，选对方向，现在选择并布局白马股或绩优股还为时不晚。



















