大盘盘中回调暴露主力洗盘意图 (2018-01-17 15:00:00)

今天大盘完成了一件具有可喜可贺的壮举，那就是刷新了2016年1月27日2638点底部确立以来的反弹高度，突破了2017年的3450点顶部，创得新高3465点，尽管高点形成后，指数回落且一度跳水翻绿，却并不影响大盘已经转多的事实，大盘在2018年的中期目标继续剑指3600点和3800点。









短线走势来说，大盘在3465点高点的回调表明在3500点上方具有较强的阻力带，这是2015年11月-12月所形成的高位阻力，这个阻力带具有较多的套牢盘，多头主力要突破并不简单，而且目前大盘仍在3400点阵地上，还没有真真正正的把3400点完成收入囊中，加上短线大盘所暴露的分化情况，在本周行情中的盘中走势必然比之前将更为震荡，这是出于机构的洗盘意图，而非进攻终止信号。









本周大盘几次在盘中出现回落而后被强势收复，说明大盘在盘中的回调并没有影响和改变多头的强势本色，这种强势走势一次又一次地在宣告大盘牛市已定，盘中的回踩下探走势仅仅是震荡开胃菜而已，多头主力的进攻依然坚定前行。为什么老万坚定看好大盘行情？老万研判的2018年中期目标在于3600点和3800点，其实，如果要老万再进一步讲，看好的目标远不止如此，我们只要观察两个权重板块的走势就好，其一是银行，其二是地产，这两个权重板块对大盘的涨跌具有决定性的主导作用。









2018年开年以来，地产板块接连强势进攻，昨天高点2049点，这是2016年以来的新高，2015年牛市时地产高点是2154点，5%上下的点差，这是今年地产板块必将完成的任务；而银行板块在今天创得2045点新高，这是A股有史以来银行板块的历史新高，比银行板块在2015年牛市的高点1890点还高，比银行板块在2007年牛市的高点1976点还要高，两大权重板块如此惊艳的表现说明什么？说明在后市行情中，大盘将逐步匹配这两大权重板块的走势，显然，大盘要重回2015年高点和2007年高点并不是空想，并不是天方夜谭，不同的是，2007年牛市和2015年牛市都具有普涨牛市性质，而老万所研判的新价值牛市和未来行情基本都是属于白马股或绩优股的局部牛市，















