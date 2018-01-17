昨天收盘博文《大盘拒绝回调再现强势多头信号》中老万研判——“昨天盘中低点是3402点，两个低点都几近跌破3400点，但都没跌破，之后都是在低位反击向上，表明大盘指数拒绝回调，再度显示了强势的多头信号，这种走势已然说明目前市场是属于多头的舞台，大盘已转多，不再是空头主导，在回踩之后，多头主力将启动以3600点为目标的中期攻势。”，昨天大盘以阳吞阴再度释放强势的多头信号，今天早盘大盘以摧枯拉朽之势突破了2017年的3450点顶部，并冲上了3460点之上，这是多头主力向3600点和3800点中期目标迈进之前最有关键的一个突破动作。









然而3450点虽突破且不意味着企稳，要确认企稳守住才能启动下一步的进攻，今天早盘大盘的井喷冲关之后，多头主力需要完成的首个重任便是守住3450点，早盘指数在3465点高点后的回落跳水已经说明攻下城池并不意味着最终的胜利，守住城池，才能继续再下一城，本周大盘将继续以回踩夯实为主，今天早盘的激烈起伏是处于主力的洗盘意图，并非进攻的终结。









板块方面，今天早盘大盘的强势拉伸得益于银行板块和券商板块的联袂大涨提振，银行再创新高2045点，而且这是历史新高，是高于2015年和2007年牛市高度的新高，预示大盘后市仍有较大的上升空间，券商板块在经过一轮持续性的震荡下跌之后，昨天和今天更是爆发了井喷式的反攻，用两个交易日就收复了2017年11月24日到2018年1月15日的一轮下跌，完全是一副君子报仇就要加倍奉还才畅快的报复姿态。









但是！但是！但是！在大盘气势如虹进攻和大金融权重股一路凯歌的同时，两市四大指数又一次暴露了令人无奈的涨跌分化，沪市红彤彤，深市绿油油，深成指、中小板指和创业板指均是下跌态势，创业板在新低之后又新低，这种无奈的分化走势也是老万近期连续研判和提示的走势，朋友们务必务必务必要顺势而为，老万所研判的新价值牛市就是属于白马股和绩优股的局部牛市，中小创并未享受到如此的待遇，所以，一定一定一定要跟随大势把握和布局白马股和绩优股，以MSCI概念股为筛选范围，否则，你还是只能天天看着大盘在上涨，而参与其中的你，大盘的上涨却又跟你没有半毛钱关系。



















