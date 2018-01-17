本周一大盘被冲高回落的小阴线终结了连阳势头，昨天周二多头主力即以阳吞阴挽回颜面，并再度强势宣告大盘已经转多，这个江湖是多头主力的江湖，不再是空头可以随意玩耍的乐园，多头的强势体现在了本周一和昨天周二都在盘中形成几近跌破3400点整数关口的低点，但都能顽强守住，表明多头在3400点的多空攻防战中占据了上风，用时下颇为流行的点赞方式——666来点赞多头主力的表现再适合不过，恰恰昨天的成交量也很666,2666亿，这是很666很吉利的数字，也给了大盘的新价值牛市更好的祝愿，在攻克3450点阻力之后，大盘将向老万所研判的3600点和3800点两个关口目标迈进。









对于新价值牛市的祝愿是美好的，然而金融市场是残酷的，有时是智斗的博弈，有时是见血的搏杀，无论是哪种方式，要想在金融市场走得更好走得更远，就必须必地顺势而为，从2017年5月3016点波段底部的进攻开启以来，大盘的势是震荡上行，个股的势是白马绩优，对投资者朋友而言，跟上大盘的势并不一定能切实提升账户的投资收益，除非你是投资股指期货，而跟上个股的势才是大多数投资者朋友能够做到且做到之后能实实在在带来收获的，所以，朋友们务必务必务必要紧跟本轮新价值牛市的个股之势，这是老万近期不厌其烦提示朋友们要遵循的一点，把握布局白马股和绩优股才是王道，才能乘势而上。









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