大盘在2018年开年的连阳脚步在昨天终止，跨年计算是十一连阳，2018年开年计算是九连阳，虽然连阳被终结，但是这个连阳纪录估计能维持相当长一段时间，在昨天形成了2018年第一个阴线后，今天早盘延续了3400点上方的攻防战，盘中回踩动作继昨天之后又一次考验3400点整数关口支撑，盘中低点3401点，昨天盘中低点是3402点，两个低点都几近跌破3400点，但都没跌破，之后都是在低位反击向上，表明大盘指数拒绝回调，再度显示了强势的多头信号，这种走势已然说明目前市场是属于多头的舞台，大盘已转多，不再是空头主导，在回踩之后，多头主力将启动以3600点为目标的中期攻势。









大盘固然没有让空头主力重新掌握话语权的风险，但是无奈的二八分化却没有得到缓解，权重蓝筹板块一路凯歌之时，中小创依然是没有享受到春风吹拂的待遇，很多中小创个股在震荡下行中无奈录得新低，简直就是“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的凄凄惨惨戚戚景象，因此，投资者朋友一定、务必要顺势而为，大盘现在所处的新价值牛市是属于白马股和绩优股的局部牛市，要拥抱这次牛市，就必须选择和布局符合新价值牛市标准的白马股或绩优股，而不是把心力倾注在中小创身上。









两市个股二八分化，两市四大指数同样涨跌分化，这已是近期两市的持续性运行状况，尤其是创业板指，昨天新低之后，今天再刷新低，足以看出主力资金几乎都集中在了主板，以致于创业板自救式护盘动作迟迟未有启动，持有创业板个股的投资者朋友更要继续择机调仓换股，以免遭受更大损失。











