昨天大盘以2018年第一根冲高回落的阴线终结了风光无限的十一连阳，盘中高点3442点，离2017年顶部3450点只有8点，盘中低点3402点，离跌破3400点只有3点，无论是上攻，还是跌破都在咫尺之间，说明目前大盘处于多空争夺的焦点阵地，事实上，A股市场自有史以来，多头主力在3400点上方的进攻总会遇到这样或那样的困难，上周大盘已经在3400点连续上下震荡而凸显滞涨的态势，昨天黑周一的酿成正是滞涨之后的负能量释放。









话说回来，自大盘重回3400点后，老万就多次研判在3400点之上的每一步都要步步为营，在指数进入3430-3450点阻力区间之内后，大盘所面临的回调风险则是越来越大，老万在1月11日早盘收盘博文《3400点攻防战检验多头进攻成色》中提出观点——“昨天大盘在3430点高点受阻于3430-3450点短线区间阻力而回落，已经开启了3400点的攻防战，今天早盘指数在3426点高点回落，3400点的攻防战继续上演，短线操作以3430点为基准暂时获利了结。”，上周五大盘高点3435点，昨天股指高点3442点，两个交易日大盘都给予了在短线高位获利了结的充分机会，短线遵循高位出局的朋友可以在指数靠近3400点时适当低吸。









短线来看，昨天大盘算是一次对3450点顶部的冲击，虽然没有奏效，反而受到空头的小反扑，但这只是短线现象，大盘已经转多的多头趋势并不会因为短线的回踩就改变，在连续逼空后，大盘在技术层面也具有回踩夯实的迫切需求，在老万看来，短线的回踩休整在释放高位风险的同时，也能让多头主力得到歇息休整的机会，显然，对于多头主力重新启动以3600点整数关口为目标的攻势益处满满。















