今天大盘指数再创3254点波段底部上攻以来的新高3442点，这个高点具有两点意义，其一是多头主力已经更加接近突破2017年顶部3450点；其二是连续逼空后大盘在短线的回调风险更大，今天指数在盘中的冲高跳水已体现此点，而且随着十一连阳之后的连阳脚步的终结，短线大盘将再有回踩动作的出现。









对于3400点上方的艰难，老万已经多次在博文中研判，并且也多次提示立足短线的应该逢高择机获利了结，老万在1月12日早盘收盘博文《大盘无法轻而易举攻克3450点顶部》中老万研判——“昨天大盘没有创新高，今天早盘没有弥补了昨天没有创新高的遗憾，指数再创3254点阶段底部的新高3435点，这个高点已经意味着大盘指数进入了3430-3450点阻力区间的腹地之内，已然表明多头主力的进攻遭遇的阻力已越大，毕竟3450点是2017年的阶段顶部，无法轻而易举攻克3450点阶段顶部阻力，而是需要更多的做多力量的支持，越接近3450点越有震荡起伏的走势，这是短线多头主力需要面对和解决的问题，立足短线操作的投资者朋友务必掌握好逢高获利了结的时机”，今天大盘的冲高跳水动作正是多头进攻遭遇更大阻力的压制导致，也验证了老万研判的多头主力无法轻而易举攻克3450点顶部阻力的观点。









在大盘十一连阳的同时，两市四大指数呈现出涨跌分化的不平衡态势，尤其是创业板指非但没有上攻，反而震荡下行，今天创业板指更是暴跌录得2017年10月13日1927点高点之后的新低，这个新低跌破了2017年12月的震荡箱体，是一次破位的下跌，把四大指数的分化赤裸裸地暴露出来，也将迫使创业板指启动低位的自救护盘动作；对大盘指数而言，今天3442点高点引发的变脸跳水是3450点阻力的体现，也表明3400点之上的争夺确实是大盘一贯的难题，毕竟3400点具有牛熊分水岭性质，但是3442点不是2018年的阶段顶部，短线的回踩并非坏事，在连续逼空之后的短线回踩将更有利于多头启动以3600点为目标的新进攻攻势。



















