今天早盘大盘一度下探至3409点低点，眼看大盘要跌破3400点之际，多头主力却反其道而行之，奋力拉升并创得新高3442点，这是更为接近2017年3450点波段顶部的高点，表明多头主力的铁骑并不会因为3450点阻力的阻挡就放弃进攻，更不会因为3450点阻力就被终结进攻，老万研判的3450点之上的3600点仍将成为多头主力的胜利果实。









今天早盘指数的下探是由于大地产和大酿酒在新高后的回落所致，而回落至3409点后的反击拉升则是由大金融的进攻所引领，今天早盘大银行录得1950点新高，这是早已突破2015年牛市顶部的高点，2007年大牛市时银行板块的顶部是在1976点，不用老万明说，朋友们都能看出一点，那就是——银行板块已经接近回到2007年大牛市的顶峰，这也预示着大盘指数将在后市逐步匹配银行板块的走势，重回2015年牛市高度不是梦，甚至重回2007年大牛市高度也不是奢望。









在银行和保险助推大盘在3409点力挽狂澜并持续逼空之时，我们依然无奈且遗憾地看到中小创的走势依旧疲软，更有甚者是继续下挫，新价值牛市属于白马股和绩优股的局部牛市的本质一再在近日两市的涨跌分化之中体现，无论你愿不愿意接受这个纠结的现实，你要切实享受到新价值牛市的硕果，就必须要顺势而为，在目前调仓换股，及时换入白马股或绩优股还不迟。



