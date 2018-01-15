在上周五收阳后，大盘日K线确立了劲爆的十一连阳，单2018年计算也是确立了2018年开年的九连阳，能比这个开年九连阳更犀利的连阳只在1992年，细分这个九连阳来看，1月2日-1月5日四连阳突破MA120和3350点阻力并确立了转多的反转之势，1月8日-1月12日五连阳则是多头主力的3400点守城战，确认守住3400点城池才能具备进攻进出去攻克3450点波段顶部和完成第一个整数关口目标3600点。









正如上周五收盘博文《大盘横盘整理蓄力3450点突破战》中老万提出的观点——“多头主力要攻克3450点并突破3500点整数关口进而完成老万所研判的3600点和3800点目标就必须要确认守住3400点城池，对多头主力而言，3400点上方的震荡也是多头主力守城战的必经阶段，目前大盘的横盘震荡整理走势也是蓄力启动3450点突破战的必经阶段。”，上周高点是上周五的3435点，距3450点仅15点，本周多头主力将继续冲击3450点波段顶部，上周五大地产、银行和酿酒都创了新高，本周能否成功攻克3450点，这三大板块将发挥关键的助推作用，需要强调的是——3450点顶部阻力并非能轻易攻克，因此，立足短线操作接近3450点时暂时获利出局。











