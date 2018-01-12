大盘连阳的脚步还在继续，跨年十一连阳，2018年开年九连阳，在收复了2017年11月23日黑周四失地后，大盘指数朝2017年11月14日3450点这个2017年阶段顶部进军，只是基于顶部阻力的压制，本周大盘的进攻并没有上周的逼空顺畅，而是持续上下起伏，这样的走势正是3400点多空攻防战的体现，多头主力要攻克3450点并突破3500点整数关口进而完成老万所研判的3600点和3800点目标就必须要确认守住3400点城池，对多头主力而言，3400点上方的震荡也是多头主力守城战的必经阶段，目前大盘的横盘震荡整理走势也是蓄力启动3450点突破战的必经阶段。









在本次3400点上方的攻防战中，有积极的一面，也有消极的一面，积极的是大盘指数在盘中几度回落后仍能快速收回，这是大盘趋势转多之后的强劲表现；消极的一面则是本周两市暴露出较大的分化，虽还谈不上极端分化，但两市四大指数之间和两市个股的涨跌分化已然是不可避免的问题，这是大盘蓝筹与中小创之间的分化矛盾，大盘指数连阳上攻，中小创个股却并未跟随，反倒是不少中小创个股逆势下挫，两市持续性的分化一再表明大盘目前所处的新价值牛市只能是属于小部分优质个股的局部牛市，这些近日老万多次表述的观点。









目前很多投资者朋友基本陷入了“只赚指数不赚钱”的无奈怪圈之中，光看大盘指数在红彤彤乐呵呵地上涨，但并不是众乐乐，而是独乐乐，虽说独乐乐不如众乐乐，不过这才是赤裸且残酷的金融市场的现实，跟不上大势享受不到投资之乐，选不对个股同样享受不到收获之乐，因此，老万在强调之后还需再强调——2018年乃至在未来很长一段时期内，大盘都会是白马股和绩优股的表演舞台，要开怀同乐就必须在白马股和绩优股之中挖掘和把握机会，而不是还把目光集中在轮换节奏快速的题材股身上，更不应该把时间和精力花在一些基本面较差的中小创个股身上，顺势而为，跟上大势，选对个股才能真正享受到投资的快乐。















