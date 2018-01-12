昨天大盘没有创新高，今天早盘没有弥补了昨天没有创新高的遗憾，指数再创3254点阶段底部的新高3435点，这个高点已经意味着大盘指数进入了3430-3450点阻力区间的腹地之内，已然表明多头主力的进攻遭遇的阻力已越大，毕竟3450点是2017年的阶段顶部，无法轻而易举攻克3450点阶段顶部阻力，而是需要更多的做多力量的支持，越接近3450点越有震荡起伏的走势，这是短线多头主力需要面对和解决的问题，立足短线操作的投资者朋友务必掌握好逢高获利了结的时机，但是老万必须强调，多头主力的进攻并不会因为3450点阻力的阻挡而止步，老万坚定看好多头主力在2018年完成3600点和3800点两个大关目标，至于3800点之上的目标则暂时先卖个关子。









今天早盘3435点新高并不是一路冲锋形成，而是先到3434点后指数有回落，但回落后又被快速收复，继而再刷新了高点，这是近几个交易日的常态走势，盘中的回落并而没有得到放大，反倒都是被快速收复，这种运行走势已然一再表明多头主力的做多雄心，小小的盘中曲折不会是绊脚石，市场趋势已经转多，这才让多头得以有底气和量能去快速收复盘中的回落，多头的进攻惊喜还将陆续到来。









只是！只是！只是！重要的事情说三遍，大盘破纪录地连阳进攻，但新价值牛市的局部牛市本质已然决定了不是所有的个股都能分到羹吃，本周以来两市四大指数涨跌分化，两市个股二八分化，能够持续上涨的还是具有价值支撑的白马股和绩优股，大多数中小创仍旧涨势疲软，所以，投资者朋友务必要顺应大势的发展，选择符合大势标准的白马股和绩优股，而不是还把目光放在概念股身上，何况现在的热炒概念并不具有可持续性的炒作，比一日游行情多的也大多是两日游而已，与其冒着追高接盘的风险，不如踏踏实实地布局绩优股和白马股，这才是稳健且稳定的收获之道。



















