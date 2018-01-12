2017年12月27日早盘盘前博文《大盘在磨底更是在磨进攻宝剑》中老万提出观点——“现在大盘演绎的是相似的磨底剧情，宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来，大盘现在虽是在磨底，更是在磨进攻的宝剑，是跨年新攻势的酝酿阶段，经受得住当下的磨人走势，在后市行情转多而苦尽甘来之时，你所体会到的快乐将更为畅快！”，2017年12月几乎一整个月都是在箱体震荡走势之中，而且在3254点波段底部形成后持续磨底震荡，很多人都认为大盘要久盘必跌，老万却继续坚定看好后市行情，并提出磨底是在磨进攻宝剑，是跨年新攻势的酝酿阶段，截止昨天，大盘形成了一波跨年的十连阳，大盘用运行事实印证了老万的研判。









2017年12月29日收盘博文《红盘收官预示2018年行情惊喜》中老万研判——“尾盘一度有翘尾拉升的苗头，但是仅仅是苗头而已，并没有惊喜出现，并没有尾盘飙涨出现，毕竟这不是2015年的疯牛行情，这是2017年最后的箱体震荡行情，是拉锯纠结的磨底行情，好在今天最终是红盘收官，虽然还是那么震荡曲折，但是已经释放了积极的信号，2018年一季度的春耕行情必将带来惊喜。”，2017年在跌跌撞撞中以小阳红周五收官，老万再度提示小阳收官释放了积极信号，2018年一季度的春耕行情必有惊喜，2018年开年一波八连阳是2000年之后最好的开年走势，确实很是惊喜。









2018年1月2日收盘博文《强势开门红曝重磅转多信号》中老万提出观点——“今天大盘演绎2018年开门红剧情固然开心，但对很多持有弱势中小创的投资者朋友而言却未必能够真正笑得出来，因为在今天大盘强劲冲锋时，中小创并未有同样幅度的进攻，二类涨跌仍有分化现象，台上担纲主角唱大戏的还是白马股们，中小创只能是充当绿叶作用的配角，可见，2017年的白马股剧情延续到了2018年，拉开了白马股续集的篇章，对此，老万认为，在2018年的布局主线中要顺势而为，骑马快跑，布局白马股路线，特别是MSCI概念的相关白马股可以多多关注。”，老万在研判强势开门红暴露转多信号的同时提示2018年仍是白马股行情，2018年开年八连阳的进攻中白马股继续风光无限，而中小创则是继续充当绿叶，甚至有些中小创个股真的是很绿，这正是老万所研判的二八涨跌分化。









熟悉老万的朋友都很清楚老万经常在博文中回顾以往的观点，这并非出自于黄婆卖瓜自卖自夸，而是老万研判大势的观点都是具有连续性的，不会断层，不会因为看到行情上涨才说看好大盘走势，也不会因为看到大盘下跌才说看空行情，老万一向认为，要判断好大盘趋势就必须有前瞻性，而不是等来到面前了才顿悟。在大盘开年的四连阳开始，老万就不断地对比A股市场以往的走势，为什么要对比？很简单一个道理，历史总会重演，虽然不会简单的重复，但是总有一些规律可循，这也是为何当代人要学习历史，因为“以史为鉴可以知兴替”，研究和对比A股历史，总是为了更好的认清当下行情的本质和未来行情的走向。









现在大盘已经确立了十连阳，按2018年行情起算是八连阳，这是1992年开年出现过的走势，而且上一次仅仅是在1992年，其他年份都未曾如此，不仅如此，连阳能超过在七连阳之上的情况往往也是行情确定向上趋势时才会出现，这也是老万近期多次强调的观点，就是新牛市已经确立，但是老万也强调给这个新牛市定义为“新价值牛市”，是属于价值优先的绩优股的牛市，既然是属于绩优股，那么就注定只能是局部牛市，因为不是所有上市的个股都是绩优股，进一步说苛求普涨的全面牛市是不现实的，历史已经告诉我们“大锅饭”并不符合社会经济发展的需要，A股市场同样如此，在发展初期也曾有过“大锅饭”式的普涨牛市，但是随着优胜略汰、强者恒强规律的逐步体现，A股市场也只能是属于优胜者和强者的表演舞台，世界上成熟的金融市场都是这样的发展规律。









在近期如果朋友们有细心阅读财经信息可能会看到一个描述叫“A股港股化”，暂且不论现在A股是不是已经港股化了，但是港股市场作为世界上成熟的证券市场之一，确实有领先于A股的地方，港股有蓝筹股，更有仙股，2017年港股屡创历史新高，蓝筹股同样气势如虹，但对于仙股来说，大多也只能是陪跑的份，因为港股2017年的牛市也只是局部牛市，这才是符合经济发展规律的正常现象，社会发展也是如此，不能苛求每个人都具有同样的发展和同样的财富，即便是在同一个时代机会背景下，也不会每一个人都能把握住机会，机会是留给有准备的人，更确切地说，机会是留给有准备且符合标准的人，所以，如果在大盘本次的十连阳中，你持有的股票并没有匹配的上涨，那么，就要及时考虑调仓换股，因为你持有的个股或许并不符合本次新价值牛市的标准，既然不符合标准，那及时换成符合标准的即可，这对于投资者而言才是真真正正的顺势而为，总结一句，朋友们要拥抱牛市就要顺势而为。



























