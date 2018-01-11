从1月9日本周二开始，大盘指数在3400点上方的进攻就明显有受阻之感，对比上周的强势进攻显得磨磨唧唧，那么，为何如此？老万认为，在3400点上方的进攻显得曲折主要有三大主因影响，主因一是历史运行规律使然，A股有史以来在3400点上方的进攻就不是轻而易举之事，因为3400点是牛熊分水岭，所以是多空力争之地；主因二是3430-3450点区间阻力的压制，尤其3450点是2017年阶段顶部，更具有强压；主因三是投资者的患得患失心态，正是因为2017年大盘在3450点栽了跟头，以致于投资者在目前指数接近3450点时产生了分歧，要稳守做多的，也有借机出局的，态度分歧导致操作分歧，操作分歧促使大盘的进攻力量的分化，进而影响指数在3400点上方的进攻脚步。









无论是历史规律使然，还是技术阻力使然，抑或是投资者分歧使然，大盘在重回3400点阵地之后已经明显表现出滞涨的状况，如果你是立足于短线的投资者，那么，在目前的位置逢高出局是明智之举，如果你是中长线投资者，那么，只要你持有绩优股，大可以关闭账户不去理会，因为大盘的新价值牛市已经启程，并不会因为短线在3400点的曲折走势而改变，大盘在2018年开年以来的持续连阳攻势已是新价值牛市确立的最好证明，今天收阳之后的十连阳就是最好的见证，既然牛市已定，那么，就没有什么好纠结了，耐心等待花开富贵，耐心等待硕果丰收就OK了。































